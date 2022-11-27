القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمقاولون العرب اليوم فى كأس مصر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية جلسات خاصة بين لاعبي الأهلي لتحفيز أنفسهم قبل لقاء المقاولون العرب اليوم، الأحد، فى كأس مصر، وحرص اللاعبون الكبار على عقد جلسات مُستمرة الأيام الماضية من أجل التعاهد على تقديم عرض قوى الفترة المقبلة لإسعاد الجماهير الأهلاوية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مشوار الأهلى فى كأس مصر

وكان الأهلى قد افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.

وطالب كولر لاعبيه بالتركيز في مباراة المقاولون العرب لتخطيها والصعود للدور التالى من البطولة ضمن خطة التتويج بالكأس بعد التتويج بالسوبر المحلى على حساب الزمالك مؤخراً.