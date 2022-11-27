شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يغلق صفحة الكأس من أجل تصحيح المسار فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك صفحة مباراة المصرى البورسعيدى بكأس مصر من أجل بدء الاستعداد لعودة الفارس الابيض لمنافسات الدوري الممتاز بمواجهة المصرى مجدداً.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.