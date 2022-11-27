شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي تنس الطاولة فى الإسماعيلى يستعد لانطلاق بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم رسل أسامة وعبد المالك أشرف، ثنائى فريق تنس الطاولة بالنادي الإسماعيلي، إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا للمشاركة فى نهائيات كأس العالم.

وتشارك منتخبات مصر للناشئين والناشئات لتنس الطاولة خلال المونديال العالمي الذى سيقام خلال الفترة من 4 حتي 12 ديسمبر المقبل بتونس.

واستطاع الثنائي الصاعد بالإسماعيلي أن يثبتا أقدامهما ضمن صفوف المنتخبات الوطنية لما يقدما فى المنافسات المحلية والقارية فى السنوات الأخيرة.

جدير بالذكر أن عبد المالك أشرف توج ببطولة لبنان الدولية الأخيرة تحت 13 عامًا والتى أقيمت تحت رعاية الاتحاد الدول خلال الفترة من 14 حتي 20 نوفمبر الجارى.

ويقود فريق تنس الطاولة جهاز فنى يضم حازم سالم رئيسًا للجهاز ومحمود السيد مديرا فنيا وأحمد ياقوت ويوسف وجدي مدربين وحسن غريب مدربا للمدارس والبراعم وعلى ذكي مخططا للأحمال.