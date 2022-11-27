شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الونش فى الإمارات للتأهيل.. ودونجا وفتوح يشاركان بالتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، عن موقف اللاعبين المصابين بفريقه، مؤكدا أن الأمور تسير في الطريق الصحيح.

وقال المشرف على الكرة بنادى الزمالك، في تصريحات لقناة الزمالك، إن عماد دونجا يتحسن وينضم للتدريبات الجماعية اليوم الأحد، وكذلك أحمد فتوح يشترك في التدريبات الجماعية، ومحمد عبد الغني سيشترك بجدية وفرص لحاقه بمباراة المصري القادمة كبيرة.

وعن إبراهيما نداي قال أمير مرتضى إنه يتحسن ويحتاج أسبوعا للعودة للمشاركة بقوة، وهذا سيتحقق بعد لقاء المصري المقبل .

وكشف المشرف على الكرة بالزمالك، أن زكريا الوردي كان مخططا أن يشارك في مواجهة المصري بالكأس التي فاز فيها الأبيض بهدف لكن اللاعب شعر بألم في العضلة الخلفية فقرر الجهاز الفني الحفاظ عليه.

وعن شيكابالا قال أمير مرتضى، إن الإصابة معقدة؛ لأنها في الأوتار بالكتف ليست كسرا أو مزق، لذلك احتاجت وقتا وينتظر ظهور شيكابالا في التدريبات خلال اليومين المقبلين.

وأضاف أن الونش سافر الإمارات لبدء برنامج تأهيلي في مركز متخصص حتى يعود سريعا خلال ٣ أو ٤ أسابيع.