شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطبق نظام اليوم الكامل فى تدريبات اليوم استعداداً لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة الإسباني خوان جاريدو، البرنامج الذى سيخضع له الفريق ضمن استعداداته لمواجهة سموحة ضمن منافسات الدوري العام.

ويستضيف الدراويش الفريق السكندري الجمعة المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الأسبوع الخامس من عمر المسابقة المحلية.

وقرر جاريدو رفع الحمل البدني للاعبيه على مدار أمس السبت واليوم الأحد بتطبيق اليوم الكامل، حيث سيخوض الفريق تدريبات بصالة الجيم عقب الانتهاء من المران الجماعي.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي حصل على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب التعادل الأخير ضد فاركو بهدف لكل منهما، وذلك مساء الأربعاء المقبل على ملعب الإسكندرية بمسابقة الدوري.