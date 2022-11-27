شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يجدد طلبه لاستعارة ثلاثى الأهلى بعد فوز فرج عامر برئاسة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو نادى سموحة استعارة ثلاثة لاعبين من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، عقب عودة فرج عامر إلى منصب رئاسة النادى. وخاطب سموحة الأهلي لضم كل من محمد محمود وزياد طارق وحسام حسن.

وأسفرت نتيجة انتخابات نادى سموحة التى أجريت الجمعة الماضى عن فوز محمد فرج عامر برئاسة النادى باختيار الجمعية العمومية عقب الحصول على ما يقرب من 9 آلاف صوت، بينما حصل وليد عرفات على ما يقرب من 6 آلاف صوت.