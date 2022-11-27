شكرا لقرائتكم خبر عن ملوك السلة.. مشوار الأهلى حتى التتويج بلقب دورى المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق كرة سلة الأهلى رجال بلقب بطولة دورى المرتبط بعد التغلب على الاتحاد السكندري فى نهائي البطولة بنتيجة 59/64 ، وبعد تتويج الأحمر باللقب الثالث على التوالى نرصد مشوار الفريق فى بطولة الدورى حتى التويج باللقب.

تصدر الأهلى دور المجموعات فى دورى كرة السلة بعدما حقق الفوز فى جميع مبارياته، ذهابا وإيابا، أمام سموحة وطلائع الجيش ودسوق.

وفى دور الـ 16 فاز الأهلى على هليوبوليس 68/52 ذهابا و 82/59 ايابا ، وفى ربع النهائي فاز على سبورتنج 74/55 ذهابا وبنتيجة 71/64 إيابا، حتى واجه الزمالك فى نصف النهائي ، وتغلب عليه فى الذهاب 71/64 وفى العودة 66/63

وفى الدور النهائي فاز الاتحاد السكندري بنتيجة 88/76 وفى لقاء العودة فاز الأحمر بنتيجة 59/64.