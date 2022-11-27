فيديو .. «أصاب المشاهدين بحالة من الصدمة والرعب» .. حقيقة وفاة مراسل تليفزيون قطر «حسن الشهواني» على الهواء

الشارقة - اميمة ياسر - تعرض مذيع تلفزيون قطر “حسن الشهراني” لهبوط مفاجئ على الهواء مباشرة، أثناء تغطيته لأحداث كأس العالم وتحديدا “مباراة تونس وأستراليا”

وأصابت حالة من الرعب والخوف المشاهدين ، حيث اعتقدوا أن اصابه مكروه .

تداول نبأ يفيد بوفاته

وفي التفاصيل، تعرض مذيع قطر “حسن الشهراني”، للهبوط بشكل أثار ذعر المشاهدين، أثناء تغطية مونديال قطر 2022 على الهواء مباشرةً. وسرعان ما طالب الآلاف من مستخدمي السوشيال ميديا، وخاصةً “تويتر”، بالكشف عن تفاصيل وضعه الصحي. وشاركت مصادر موثوقة، وعدد من الإعلاميين والمشاهير القطريين، معلومات حول وضعه الصحي، قبل ساعات من تداول نبأ يفيد بوفاته، دون الكشف عن التفاصيل.

تفاصيل حالته الصحية

نفت وسائل إعلام “صادرة”، جميع الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة، بشأن وفاة حسن الشهراني مذيع قطر، مؤكدة أنه حي يرزق.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر موثوق، بأن الشهراني خرج من المستشفي، ووضعه بات أفضل بكثير.

من جهته، شارك “حسن الساعي”، تفاصيل حالته الصحية، مشيراً أن أموره طيبه وقال: “الف سلامة عليك اخوي حسن الشهراني مذيعنا المتميز، تواصلت معاه والحمد لله اموره طيبه وبخير، اللي حصل معاه هبوط في الضغط بسبب الإرهاق واغمي عليه فجأة ماعليك شر”.

وحسن الشهراني، من ضمن الإعلاميين المعروف لدي التلفزيون القطري، وبذل نشاط بارز منذ بداية مونديال قطر 2022.

وأصبح وجه مألوف بالنسبة للكثيرون، الذين دائماً ما اعتادوا على رؤيته يغطي الأحداث الجارية على شبكة قنوات الكأس.

مذيع تلفاز قطر يتعرض لهبوط مفاجئ على الهواء مباشرة