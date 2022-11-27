شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يبدأ دراسة مباريات سموحة بحثاً عن أول انتصار للإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، دراسة مباريات فريق سموحة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى، قبل ملاقاته الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الإسماعيلي قد حصد أول نقاطه فى مشواره المحلي بعد اقتسام نقاط المباراة مع فاركو فى المباراة التى أقيمت مساء الأربعاء على ملعب الإسكندرية.

ويتطلع الدراويش للبحث عن أول انتصاراته بالمسابقة المحلية، حينما يواجه سموحة باستاد الإسماعيلية.

وتسلم الجهاز الفني للاسماعيلى، بقيادة الاسباني خوان جاريدو، تقريراً عن اللاعبين المستبعدين من معسكر الإسكندرية من محمد حسيب المدير الفني لفريق الناشئين بالنادي الإسماعيلي مواليد 2005.

وكان الإسماعيلي قد كلف حسيب بتدريب اللاعبين المستبعدين خلال إقامة الفريق الأول بمعسكر الإسكندرية الذى تخلله مباراة ضد فاركو.

وضمت قائمة المستبعدين لأسباب مختلفة 15 لاعبًا وهم عبد الله جمال وحمدي النقاز ونور الدين الزموري وإياد العسقلاني ومحمد عمار وأحمد محسن ومحمد خليفة ومحمد بن خماسة وعمر الساعي ومحمود الشبراوي وفراس شواط ومروان حمدي وعبد القادر كوليبالي وأبو بكر حمزه الجمل وخالد النبريصي.