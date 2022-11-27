شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب اليوم الأحد 27 / 11 / 2022 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة المقاولون بكأس مصر، التى تُعد أول مباراة للمارد الأحمر بعد توقف الدوري، ويرغب الجهاز الفني فى مواصلة الانتصارات خلال هذه المباراة بعدما حقق 6 انتصارات رسمية تحت قيادة كولر على الصعيدين المحلي والأفريقي.





موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى كأس مصر

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.





مشوار الأهلى فى كأس مصر

الأهلى افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية