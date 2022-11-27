شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة منتخب اليابان ضد كوستاريكا في كأس العالم اليوم الأحد 27_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد مفاجأته المدوية بتغلبه على المنتخب الألماني في مباراته الافتتاحية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، يبحث منتخب اليابان عن انتصار آخر في المونديال، حينما يواجه نظيره الكوستاريكي.

موعد مباراة منتخب اليابان ضد كوستاريكا في كأس العالم



ويلتقي منتخب اليابان مع منتخب كوستاريكا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمونديال، على ملعب (أحمد بن علي) المونديالي.

وجذب منتخب اليابان الأضواء إليه خلال منافسات الجولة الأولى، عقب فوزه المثير 2 / 1 على منتخب ألمانيا، يوم الأربعاء الماضي، حيث قلب تأخره صفر / 1 أمام منتخب الماكينات، إلى انتصار سيظل خالدا في أذهان متابعي الساحرة المستديرة، عقب تسجيله هدفين خلال آخر 15 دقيقة من عمر اللقاء.

ويتواجد منتخب اليابان، الذي يشارك في المونديال للنسخة السابعة على التوالي، في المركز الثاني بترتيب المجموعة، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب إسبانيا المتصدر، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه الساحق 7 / صفر على منتخب كوستاريكا، متذيل الترتيب في الجولة الأولى.

ووصف هاجيمي موريياسو، المدير الفني لمنتخب اليابان، الفوز على ألمانيا بأنه الانتصار الأعظم في تاريخ الكرة اليابانية، حيث قال "أعتقد أنها لحظة تاريخية، إنه انتصار تاريخي، على أقل تقدير".

ويأمل منتخب اليابان في البناء على انتصاره المذهل على ألمانيا، والتقدم خطوة عملاقة أخرى نحو بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

ويسابق منتخب اليابان الزمن لكي يلحق الثنائي تاكيهيرو تومياسو، لاعب أرسنال الإنجليزي، وهيروكي ساكاي، لاعب أوراو ريد دياموندز الياباني، بالمباراة، بعدما تعرضا لإصابة حرمتهما من المشاركة في مران الفريق الرئيسي الجمعة استعدادا للقاء.

وباستثناء تومياسو، الذي يشكو من آلام في الفخذ الأيمن، وساكاي الذي يعاني من مشكلة عضلية في الفخذ الأيسر، تبدو جميع الأوراق الرابحة الأخرى في صفوف المنتخب الياباني جاهزة تماما للمواجهة.

وربما ستكون الفرصة مواتية أمام منتخب اليابان لاستغلال حالة عدم الاتزان، التي يعاني منها منتخب كوستاريكا حاليا، عقب خسارته القاسية أمام إسبانيا، التي كانت الهزيمة الأثقل في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وأعرب الكولومبي لويس فرناندو، المدير الفني لكوستاريكا، عن مخاوفه بشأن الحالة الذهنية للاعبيه عقب الهزيمة المدوية أمام إسبانيا، حيث قال "ينبغي أن أتعامل مع هذه النتيجة وأن أفكر طويلا فيما أقوله للاعبي فريقي لرفع معنوياتهم".

شدد مدرب كوستاريكا "أشعر بالقلق حقًا من عدم قدرة فريقي على تحمل تلك الخسارة الرهيبة".

ورغم ذلك، يتطلع المنتخب الكوستاريكي، الذي اجتاز دور المجموعات مرتين خلال مشاركاته الخمسة السابقة في كأس العالم، لاستعادة كبريائه من جديد.

وتأمل كوستاريكا أن تسير على نهج منتخب إيران، الذي نفض غبار هزيمته القاسية 2 / 6 أمام إنجلترا في لقائه الافتتاحي بالمجموعة الثانية في النسخة الحالية للبطولة، عقب فوزه المستحق 2 / صفر على منتخب ويلز في الجولة الثانية، ليحيي حظوظه في الصعود للدور المقبل.