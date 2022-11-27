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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض منتخب بلجيكا مواجهة قوية أمام المغرب في المباراة التي ستجمعهما عصر اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس العالم.

بث مباشر مباراة بلجيكا والمغرب في كأس العالم اليوم الأحد 27_11_2022



ويسعى المنتخب البلجيكي للفوز في المباراة لضمان الصعود إلى المرحلة المقبلة. ويمتلك المنتخب البلجيكي عددًا من الأسماء الكبيرة والمتألقة في صفوفه، التي جعلته يتربع على عرش صدارة المنتخبات فترة طويلة في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم. والجميع يعلم جيدا أن المنتخب البلجيكي مرشحًا مباشرًا للفوز في مونديال قطر ٢٠٢٢. ويأمل الجيل الحالي لتحقيق إنجاز غير مسبوق والوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في النسخة الحالية من كأس العالم ٢٠٢٢. بلجيكا يتصدر المجموعة برصيد ٣ نقاط.



بينما يدخل المنتخب المغربي المباراة باحثا عن الفوز أيضا للتأهل من هذه المجموعة الصعبة خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه لاعبوه في المباراة الأولى والذي منحهم الأمل والجميع أشاد بهم. ويفتقد المغرب نصير مزراوي لاعب الفريق والذي أصيب بتورم في العظم العلوي للورك ما يعني غيابه عن لقاء بلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.



ويسعى المنتخب المغربي لكسر الرقم السلبي في سادس مشاركة له بكأس العالم للمرة الرابعة في هز الشباك خلال الشوط الأول من مباراته الافتتاحية بالمونديال. المغرب في المركز الثالث برصيد نقطة.



وفي السادسة تقام مباراة كرواتيا وكندا على استاد خليفة الدولي ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة بمونديال قطر.



وكان منتخب كندا قد خسر في مباراته الأولى بكأس العالم ٠-١ من المنتخب البلجيكي بينما تعادل منتخب كرواتيا دون أهداف مع المغرب.



ويأتي منتخب كرواتيا ثانيا في المجموعة السادسة بنقطة وحيدة بالمناصفة مع المغرب، بينما تتذيل كندا الترتيب دون نقاط فيما تحتل بلجيكا الصدارة بثلاث نقاط. ويسعى المنتخبان إلى حصد ٣ نقاط، للإبقاء على آمالهما في التأهل لثمن نهائي مونديال قطر حيث إن الخاسر من المباراة قد يودع البطولة مبكرا.



ومن المقرر أن يدخل منتخب كندا اللقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى: ميلان بوريان وخط الدفاع: جونستون – ستيفين فيتوريا – كمال ميلير – اتينا هتشنسون وفي خط الوسط: ستيفين ايوستاكويو – جونيور هويلت – ريتشي لاريا – تيجون بوشانان بينما في الهجوم: ألفونسو ديفيز – جوناثان دايفيد.



وعلى الجانب الآخر يدخل منتخب كرواتيا المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: ليفاكوفيتش في خط الدفاع: سوسا، لوفرين، جفارديول، جورانوفيتش وفي خط الوسط: مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش وفي خط الهجوم: بريزيتش، كراماريتش، وفاليسيتش.



ترتيب المجموعة كالتالي: بلجيكا في المركز الأول برصيد ٣ نقاط. وكرواتيا في المركز الثاني برصيد نقطة والمغرب في المركز الثالث برصيد نقطة بينما كندا في المركز الرابع دون نقاط.