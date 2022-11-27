شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة كرواتيا وكندا فى كأس العالم اليوم الأحد 27_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي منتخب كرواتيا مع نظيره منتخب كندا، فى مواجهة ساخنة وقوية في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، التي تقام في الوقت الحالي بدولة قطر.

يدخل المنتخب الكرواتى المباراة، من أجل المنافسة بقوة على حجز بطاقة الصعود إلى الدور التالى من البطولة واستغلال حصوله على نقطة التعادل التى حققها أمام المغرب فى الجولة الأولى، حيث يأمل الفريق الكرواتى فى تحقيق الفوز فى مواجهة اليوم واقتناص نقاط المباراة الثلاثة من أجل تأكيد أحقيته بالتواجد فى دور ال16 من المونديال القارى

فى المقابل يدخل المنتخب البلجيكى المباراة تصحبهم أثار الهزيمة الأولى التى تلقوها أمام كندا فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة.

موعد مباراة كرواتيا وكندا في كأس العالم2022 بقطر

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة منتخب كرواتيا أمام نظيره منتخب كندا في المباراة القادمة ببطولة كأس العالم،اليوم الأحد المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري، وذلك في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة كندا وكرواتيا في كأس العالم2022 بقطر



وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي صاحبة حقوق إذاعة مباريات بطولة كأس العالم 2022، كما سيتم بث مباراة كرواتيا مع نظيره الكندي عبر قناة تشكيل كرواتيا المتوقع لمباراة كندا

من المتوقع أن يدخل المنتخب الكرواتي المباراة بتشكيل مكون من



حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يورانوفي قائمة كرواتيا

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش، إيفوسيتش، جربيتش

خط الدفاع: فيدا، لوفرين، باريسيتش، جورانوفيتش، جفارديول، سوسا، ستانسيتش، إرليتش، سوتالو

خط الوسط: لوكا مودريتش، ماتيو كوفاسيتش، مارسيلو بروزوفيتش، فاليسيتش، مايير، ياكيتش، سوشيتش

خط الهجوم: إيفان بريزيتش، كراماريتش، بيتكوفيتش، أوريسيتش، بلودمير، ماركو ليفايا

تش ولوفرين وجفارديول وسوسا

خط الوسط: بروزوفيتش ومودريتش وكوفاتشيتش ولوكا سوتشيتش

وفي الهجوم: إيفان بيريشيتش وأندريه كراماريتش