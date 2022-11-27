شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة إسبانيا وألمانيا فى كأس العالم اليوم الأحد 27_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يتواجد منتخبا إسبانيا وألمانيا في المجموعة الخامسة للمونديال العالمي، رفقة كل من اليابان وكوستاريكا.

كما يحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث بمجموعته دون رصيد، بينما يتصدر الترتيب منتخب إسبانيا برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان، فيما يتذيل منتخب كوستاريكا الجدول دون رصيد، بعدما تلقت شباكه سبعة أهداف من الماتادور الإسباني، في إطار منافسات الجولة الأولى.

موعد مباراة ألمانيا المقبلة ضد إسبانيا في كأس العالم 2022 بقطر



يواجه منتخب ألمانيا نظيره إسبانيا اليوم الأحد المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري، في ثاني جولات دور المجموعات.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت السعودية في قمة كروية مثيرة.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم 2022



تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة ألمانيا وإسبانيا على شاشتها.

التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا



من المتوقع أن يدخل المدرب هانز فليك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ديفيد راوم - أنطونيو روديجر - بيلا كوتشاب - نيكلاس زوله

خط الوسط: ليون جوريتسكا - يوشوا كيميش

خط الهجوم: جمال موسيالا - إلكاي جوندوجان - سيرج جنابري - توماس مولر

التشكيل المتوقع لإسبانيا



من المتوقع أن يدخل المدرب لويس إنريكي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: جوردي ألبا - إريك جارسيا - إيميريك لابورتي - سيزار أثبليكويتا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - جافي - بيدري

خط الهجوم: داني أولمو - فيران توريس - ماركو أسينسيو