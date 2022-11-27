شكرا لقرائتكم خبر جماهير التانجو تمسكت بالعقال رغم الخسارة من الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحوذ لبس العقال واقترانه بغطاء على الرأس يشابه ما يرتديه الخليجيون، على إهتمام جماهير المونديال الحاضرة لقطر، ولفتت الجماهير الأرجنتينية الأنظار في مواجهة المنتخب السعودي في أولى جولات المجموعة الثالثة التي انتصر فيها الأخضر انتصارا عريضا وتاريخيا بـ(2 / 1) في ملعب لوسيل.

ورغم الخسارة المرة بالنسبة لمشجعي التانجو، إلا أن أنهم أظهروا روحا رياضية في مباركة السعوديين بالفوز غير المتوقع بالنسبة لهم، ولم يتخلوا عن عقالهم الذي ارتدوه قبيل تلك المواجهة، بل أنه بات على رؤوسهم ولم يتخلوا عنه ولا عن الثوب الذي فصل بعضها بألوان الأرجنتين.

ويمثل العقال بالنسبة للجماهير الأجنبية التي تحضر للعاصمة القطرية لمتابعة المونديال ثقافة ملموسة وجديدة بالنسبة لهم، إذ يحرصون على اقتنائه بألوان منتخباتهم الوطنية، ينقلونها لبلادهم كذكرى تاريخية لأول مونديال يقام في الوطن العربي منذ انطلاق أول بطولة في 1930.

وترى جماهير أمريكا اللاتينية والأوروبية الأناقة في اللباس الخليجي، مسجلة إعجابها فيه وثباته على أصالته، رغم دخول دول الخليج على وجه التحديد كغيرها من الدول الأخرى العولمة الجديدة.

يقول الأرجنتيني نيكولاس مارتنيز «لباسكم يجمع بين البساطة والأناقة، ولذا أعجبني منذ أن خططت للقدوم من بيونس أيرس للدوحة لحضور المونديال في ارتدائه وعدم التخلي عنه».

ويرى صديقه ماريو كاسيرس أن الزي الخليجي يجمع بين الأصالة والثقافة العربية، وقال «لفت انتباهي تمسككم بزيكم وحرصكم الكبير في الحضور فيه في جميع محافلكم ومناسباتكم، وهو ما شاهدته في الدوحة بعد وصولنا قبل انطلاق البطولة بثلاثة أيام، وهو ما أبهرني في غالب مدرجات ملعب لوسيل الذي جمع مباراة منتخب بلادي بكم».