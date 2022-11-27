الاتحاد يتفق مع حمدالله على التجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى مهاجم المنتخب المغربي وفريق نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله رغبته الكبيرة في الاستمرار ضمن صفوف الفريق، وذلك مع اقتراب دخوله فترة الـ6 أشهر الحرة والأخيرة من عقده الاحترافي.

وقد تعاقدت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع المهاجم الدولي المغربي في ديسمبر 2021 في صفقة انتقال حر، حيث كان اللاعب حينها قد وصل مع ناديه السابق النصر إلى طريق مسدود وعليه قد أنهيا التعاقد بفسخ العقد.

وفي 17 ديسمبر من 2021 أعلنت إدارة نادي الاتحاد تعاقدها مع حمد الله بصفة رسمية ثم تم قيد اللاعب في قائمة الفريق لمدة موسم ونصف الموسم في فترة الانتقالات الشتوية 2022، حيث يدخل اللاعب الفترة الحرة في 17 ديسمبر المقبل.

ومنذ تعاقد إدارة نادي الاتحاد مع اللاعب دخلت إدارتا الاتحاد والنصر في قضايا محلية ودولية عدة، حيث توجهت إدارة نادي النصر بشكوى على نادي الاتحاد واللاعب مفادها بأن ثمة مخالفات تم ارتكابها في تعاقد النادي الجداوي مع اللاعب.

وانتهت أخيرا تلك القضايا باكتفاء مركز التحكيم الرياضي بإيقاف اللاعب لـ12 يوما، فيما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إلزام نادي النصر بصرف مستحقات اللاعب المتأخرة وتعويضه عن فسخ العقد لسبب غير مشروع.

وستجتمع إدارة نادي الاتحاد باللاعب لوضع اللمسات الأخيرة على عقده الاحترافي الجديد، بعد فراغ اللاعب من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم المقام حاليا بدولة قطر.