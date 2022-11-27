6 مونديالات تونس لا تنتصر في الجولة الثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فشل المنتخب التونسي للمرة السادسة على التوالي في تحقيق الانتصار في مواجهات الجولة الثانية في دور المجموعات، ضمن مشاركاته في مونديال كأس العالم طوال تاريخه.

جاء ذلك، بعد تعثره أمام المنتخب الأسترالي الذي واجهه، ظهر أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة لمنافسات كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

وكانت أولى مشاركات تونس في المونديال عام 1978 في الأرجنتين وقد واجه المنتخب التونسي منتخب بولندا في الجولة الثانية وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

وعاد تونس للمشاركة المونديالية بعد 20 عاما من الغياب في فرنسا 1998، ولم يستطع أيضا الفوز في الجولة الثانية عندما خسر من كولومبيا بهدف وحيد ليستمر عدم الانتصار في الجولة ذاتها للمونديال الثاني لتونس.

وفي المونديال الذي يليه عام 2002 وكان باستضافة كوريا واليابان، فشل أيضا المنتخب التونسي من تحقيق الانتصار في الجولة الثانية بعد تعادله الإيجابي بهدف لمثله أمام بلجيكا آنذاك.

وشهد مونديال ألمانيا 2006 وجود تونس للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه، ووضعته القرعة في مواجهة المنتخب الإسباني في الجولة الثانية ليخسر أيضا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليواصل صيامه عن الانتصارات في الجولة الثانية في المونديال.

بعد ذلك غاب المنتخب التونسي عن المشاركة عالميا لمونديالين متتالين في جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 ليعود ويشارك في مونديال روسيا 2018 ويواجه بلجيكا في الجولة الثانية مرة أخرى بعد مونديال 2002 وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي حينها، إلا أن منتخب بلجيكا سجل انتصارا كبيرا في روسيا بنتيجة 5-2 ويستمر تونس بدون فوز في الجولة الثانية.

وأخيرا في قطر وأثناء مشاركة تونس في المونديال المقام حاليا واجه منتخب أستراليا، أمس السبت، ليخسر بهدف نظيف بعد أن كانت الآمال بخروج تونس بانتصار يقربه من الصعود للدور القادم خصوصا بعد تعادله في الجولة الأولى أمام منتخب الدنمارك، وينتظر المنتخب التونسي لقاء أخير في دور المجموعات عندما يواجه المنتخب الفرنسي يوم الأربعاء المقبل.

لقاءات تونس في الجولة الثانية بالمونديالات







مونديال 1978: تونس 0-1 بولندا



مونديال 1998 : تونس 0-1 كولومبيا



مونديال 2002 : تونس 1-1 بلجيكا



مونديال 2006 : تونس 1-3 إسبانيا



مونديال 2018 : تونس 2-5 بلجيكا



مونديال 2022 : تونس 0-1 أستراليا



المجموعة الرابعة





تونس



فرنسا



أستراليا



الدنمارك



لقاءات تونس في المونديال حتى الآن