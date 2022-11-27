ذكاء رونالدو منحه ركلة الجزاء بالمونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف صنداي أوليسيه، عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنه «عبقري للغاية»، بعدما تمكن من الحصول على ركلة جزاء في المباراة التي فاز بها المنتخب البرتغالي على نظيره الغاني 3 / 2 في كأس العالم.

وسجل رونالدو (37 عاما) الهدف الافتتاحي للبرتغال من ركلة جزاء، ليصبح أول لاعب يسجل في خمس نسخ من بطولات كأس العالم، رغم أن قرار احتساب ركلة الجزاء أغضب غانا.

ولكن أوليسية أشار إلى أن منح ركلة الجزاء كان وفقا للعب رونالد، الذي اعتبر أنه تمت عرقلته من محمد ساليسو مدافع غانا.

وأضاف أوليسيه، العضو بمجموعة الدراسات الفنية للبطولة التابعة لفيفا، خلال عرض تقديمي في الدوحة، أن المهاجمين يزدادون ذكاء ويعتقد أن ذكاء رونالدو هو الذي أدى لاحتساب ركلة الجزاء.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» «ربما يزداد المهاجمون ذكاء». وتابع «ركلة جزاء رونالدو، يمكن للناس أن يقولوا ما يشاؤون، ولكن الذكاء هو الانتظار لتلك اللحظة للمس الكرة، ومد قدمه ثم يحدث الاتصال. هذا ذكاء تام».