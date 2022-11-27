المدربون السعوديون يواصلون برنامجهم في الدوحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمضي المدربون السعوديون برنامجهم التدريبي لنيل شهادة البرو في برنامجهم اليومي، حيث يقضي 24 متدربا 10 ساعات تدريبية بقطر، بين نظرية وتطبيقية وتحليلية تشمل مباريات كأس العالم 2022، ومن بينها مباريات المنتخب السعودي في الدورة التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم بإشراف رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان ومتابعة مدير التعليم المستمر بالاتحاد السعودي لكرة القدم يحيى العيافي. ويضم البرنامج مدربين من الاتحادين الإنجليزي والأيرلندي، ونخبة من المدربين السعوديين يتقدمهم خالد القروني وخالد الفرحان ومشبب زياد وبندر الأحمدي. وساعد حضور مباريات كأس العالم الحالية عن قرب المتدربين في سهولة إجراء التحليلات الفنية ومعايشة بعض المنتخبات المشاركة. وساعد حضور مباريات كأس العالم الحالية عن قرب المتدربين في سهولة إجراء التحليلات الفنية ومعايشة بعض المنتخبات المشاركة.

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