لوكاكو يغيب عن مواجهة المغرب

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وكان النجم روميلو لوكاكو قد غاب عن قائمة المنتخب البلجيكي في المباراة الأولى لعدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في أكتوبر الماضي خلال المشاركة مع إنتر ميلان الإيطالي.ولدى سؤال مارتينيز عن حالة لوكاكو، أجاب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس قائلا: «أظن أن لوكاكو سيواصل الغياب، لكن المؤشرات جيدة، وسنرى كيف ستكون حالته اليوم، حيث إن أمامنا حصة تدريبية أخرى.»
وأضاف «لا أتوقع أن يشارك في مباراة الغد، ما لم تكن النتائج مبشرة للغاية، وبالتالي علينا أن نتحلى بالصبر، هذا هو وضع روميلو». وتابع «كما قلت من قبل، لدينا أكثر من تشكيلة، وقد نبدأ بتشكيلة ثم نجري تغييرات كبيرة».
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