لوكاكو يغيب عن مواجهة المغرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المدير الفني للمنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز عن آخر التطورات بشأن النجم روميلو لوكاكو، كما أبدى تقديرا واضحا لمستوى المنتخب المغربي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، اليوم (الأحد)، ضمن منافسات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وكان النجم روميلو لوكاكو قد غاب عن قائمة المنتخب البلجيكي في المباراة الأولى لعدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في أكتوبر الماضي خلال المشاركة مع إنتر ميلان الإيطالي.

ولدى سؤال مارتينيز عن حالة لوكاكو، أجاب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس قائلا: «أظن أن لوكاكو سيواصل الغياب، لكن المؤشرات جيدة، وسنرى كيف ستكون حالته اليوم، حيث إن أمامنا حصة تدريبية أخرى.»

وأضاف «لا أتوقع أن يشارك في مباراة الغد، ما لم تكن النتائج مبشرة للغاية، وبالتالي علينا أن نتحلى بالصبر، هذا هو وضع روميلو». وتابع «كما قلت من قبل، لدينا أكثر من تشكيلة، وقد نبدأ بتشكيلة ثم نجري تغييرات كبيرة».