«نشر الفيديو أثَّر سلبا على المنتخب السعودي» .. ميدو : توقيت خاطئ

الشارقة - اميمة ياسر - أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق ومقدم البرامج الرياضية ، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور ، أن المغرب والسعودية والجزائر الثلاثي العربي الوحيد الذي يملك مشروعا في كرة القدم.

قال أحمد حسام ميدو : "المغرب والسعودية والجزائر، هذا الثلاثي العربي الوحيد الذي يملك مشروعا في كرة القدم"

أكتر من 200 مليون جنيه

أضاف ميدو : "فوزي لقجع في المغرب، يعمل على تطوير الكرة المغربية، وأين مشروع الهدف في الوقت الحالي؟ مشروع الهدف اختفى، ولا أعلم أين أمواله".

وتابع في حديثه عن مشروع الهدف : "فين فلوس مشروع الهدف، اللي وقف مرة واحدة، المشروع مديون بـ أكتر من 200 مليون جنيه، ومش هنسكت على الملف ده وهنتكلم عنه في الوقت المناسب وعايزين نعرف فلوس الفيفا للمشروع ده راحت فين".

وختم حديثه قائلا: "في ناس بتخلي الصبيان الخاصة يكتبوا على الفيس بوك ويهاجموني بأي كلام، لو عندك رد بشغل أو نفي على كلامي اطلع واتكلم".

توقيت خاطئ

وانتقد أحمد حسام ميدو، نشر فيديو تحفيز هيرفي رينار، مدرب السعودية، للاعبين، بين شوطي مباراة الأرجنتين في كأس العالم 2022.

وقال ميدو : "توقيت نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم لفيديو تحفيز اللاعبين بين شوطي لقاء الأرجنتين؛ توقيت خاطئ".

وأضاف: "كان من الأفضل نشر هذا الفيديو بعد الانتهاء من كأس العالم، وليس بعد مباراة الأرجنتين".

وأكد ميدو أن نشر الفيديو كان تاثيره عكسياً ، حيث قال : "نشر الفيديو أثَّر سلبا على المنتخب السعودي خلال مواجهة بولندا".