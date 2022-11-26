شكرا لقرائتكم خبر مدرب ويلز يبدد آمال فريقه في التأهل لدور الـ16 بالمونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتمسك منتخب ويلز بفرصه في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة كأس العالم لكرة القدم، ومع ذلك بدا المدير الفني، روبرت بيج، وكأنه أنهى آمالهم في التأهل لدور الـ16 بعد الخسارة صفر/ 2 أمام المنتخب الإيراني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن تعادل المنتخب الإنجليزي مع نظيره الأمريكي سلبيا، الجمعة، يعني أن المنتخب الويلزي لديه فرصة للتأهل لدور الـ16.

ويجب على ويلز الفوز على إنجلترا، الثلاثاء، شيء فشل في تحقيقه منذ 1984، في المباراة التي تقام على استاد أحمد بن علي، وأن يتعادل المنتخب الإيراني مع نظيره الأمريكي في مباراة الجولة الأخيرة من المجموعة.

هذا قد يجعل ويلز يحتل المركز الثاني خلف المنتخب الإنجليزي وأمام المنتخب الإيراني بفارق الأهداف، أول العوامل الحاسمة إذا تساوى منتخبان في عدد النقاط في النسخة الحالية من كأس العالم.

ولن يكون الفوز على المنتخب الإنجليزي بأقل من فارق 4 أهداف، كافيا لمنتخب ويلز للتأهل إذا فازت إيران أو أمريكا في المباراة الأخيرة.

ويمكن لمنتخب ويلز أن ينهي المجموعة متفوقا على المنتخب الإنجليزي وأن يصعد لدور الـ16 إذا فاز على المنتخب الإنجليزي بأربعة أهداف.

ولم يخسر المنتخب الإنجليزي من قبل أمام ويلز بـ4 أهداف طوال 143 عاما.

وكان واضحا أن بيج لم يكن واثقا من تأهل المنتخب الويلزي للأدوار الاقصائية بعدما سجل المنتخب الإيراني هدفين في الوقت بدل الضائع، وقال «نريد أن ننهي المسابقة بشكل جيد».

وأضاف «مسألة التأهل لم تعد بين أيدينا، ولكننا نريد أن ننهي مشاركتنا في البطولة بتقديم أداء جيد وتحقيق انتصار».

وتابع «لا يمكننا أن نجلس ونبكي بشأن الخسارة. لحسن الطالع، المباراة التالية قريبة».

وأردف «يمكنا الخروج وتقديم شيء لجماهيرنا تفرح به».

ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة الثانية قبل الدخول في مباراة الجولة الأخيرة بعد التعادل السلبي مع المنتخب الأمريكي، ويعلم المنتخب الإنجليزي أن التأهل للدور التالي مضمون بشرط عدم الخسارة صفر / 4، الثلاثاء المقبل.