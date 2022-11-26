الفخر والمجد والحماس .. تزين النشيد الوطني لمنتخبات المونديال

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وفي حين أبدع الشعراء في كل بلد في استخدام الكلمات المعبرة عن العزة والكرامة، التي تزيد من حماس أبنائها ووحدتهم، وتقوي بينهم أواصر الحب، يختلف السلام الوطني الإسباني بأنه الوحيد الصامت، إذ يقدم كمقطوعة موسيقية دون كلام .

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يزين المجد والفخر والحماس النشيد الوطني لجميع المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بقطر2022 ،تتنوع الكلمات ويبقى الوطن هو الحب والعشق والأمن والإستقرار والسلام .وفي حين أبدع الشعراء في كل بلد في استخدام الكلمات المعبرة عن العزة والكرامة، التي تزيد من حماس أبنائها ووحدتهم، وتقوي بينهم أواصر الحب، يختلف السلام الوطني الإسباني بأنه الوحيد الصامت، إذ يقدم كمقطوعة موسيقية دون كلام .

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