بعد الخسارة من بولندا.. أول تعليق من «وزير الرياضة السعودي»

الشارقة - اميمة ياسر - علق وزير الرياضة السعودي، عبد العزيز بن تركي الفيصل، عقب نهاية المبارة التي خسر فيها منتخب السعودية أمام بولندا، حيث كتب تغريدة على "تويتر"، قال فيها :

"قدمتم أداء متميز، ثقتنا فيكم كبيرة".

وشارك وزير الرياضة السعودي منتخب بلاده لحظات ما بعد الخسارة، مقدما الدعم لهم، حيث انتشر مقطع فيديو على "تويتر"، يظهر إقدامه على مواساة اللاعب عبد الإله المالكي.

استغلوا خطأين

من جانبه قال المدافع السعودي، محمد البريك: "استغلوا خطأين وكانت لدينا فرصة التعويض من ركلة الجزاء لكن لم نوفّق. سمعنا كلاما إيجابيا من المدرب ووزير الرياضة في غرف الملابس، رغم عدم تحقيق الفوز".

ولم ينجح المنتخب السعودي في استثمار الروح المعنوية المرتفعة التي اكتسبها بعد الفوز على الأرجنتين 2-1 في مباراته الأولى في المونديال، ليخسر في الثانية بثنائية نظيفة أمام بولندا.