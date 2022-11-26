شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: فيريرا يقود تدريبات الزمالك غداً استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تدريبات الفريق غدا، الأحد، بشكل طبيعي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الخميس المقبل.

وأكد أمير مرتضى أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا سيصل القاهرة فجر غدٍ الأحد، بعد تلقيه العزاء فى وفاة نجل زوجته بالبرتغال، مشددا على أنه كان يتابع الفريق خلال سفره ويتواصل بشكل مستمر مع جهازه المعاون.