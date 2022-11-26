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أمير مرتضى: فيريرا يقود تدريبات الزمالك غداً استعداداً للمصرى

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القاهرة - سامية سيد - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن قيادة البرتغالي جوسفالدو  فيريرا تدريبات الفريق غدا، الأحد، بشكل طبيعي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الخميس المقبل. 

 

وأكد أمير مرتضى أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا سيصل القاهرة فجر غدٍ الأحد، بعد تلقيه العزاء فى وفاة نجل زوجته بالبرتغال، مشددا على أنه كان يتابع الفريق خلال سفره ويتواصل بشكل مستمر مع جهازه المعاون.

 

وتأهل فريق الزمالك لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز الصعب والمثير على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد، سجله سيد ، فى المواجهة التى جمعتهما اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى ربع نهائى كأس مصر.

 

وينتظر الزمالك الفائز من بيراميدز والبنك الأهلي لملاقاته فى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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