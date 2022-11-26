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الامارات | طاقم تحكيم إماراتي يدير مباراة صربيا والكاميرون في كأس العالم 2022

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منصور السندي-دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم إماراتي يدير مباراة صربيا والكاميرون في كأس العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم الدولي محمد عبد الله حسن لإدارة مباراة منتخبي صربيا والكاميرون، الإثنين المقبل، ضمن مباريات المجموعة السابعة لكأس العالم  2022 في قطر.

وستكون المرة الثانية التي يظهر فيها طاقم التحكيم الإماراتي في كأس العالم بعدما قاد  مباراة إسبانيا وكوستاريكا في الجولة الأولى ضمن المجموعة الخامسة  إذ قدم  خلالها  محمد عبدالله حسن ومساعديه حسن المهري ومحمد الحمادي أداء تحكيمي مميز وخلت المباراة من أي أخطاء تحكيمية وفقا لخبراء التحكيم.
 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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