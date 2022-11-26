الامارات | أخر تطورات إصابة ياسر الشهراني.. عملية جديدة وموعد العودة للمنتخب السعودي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد غرم العمري، وكيل أعمال لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني، الذي تعرض لإصابة هي الأقوى في المونديال حتى الأن وخرج على أثرها من المباراة وتوجه إلى الرياض في طائرة خاصة عقب نهاية مباراة السعودية والأرجنتين، أن حال لاعب المنتخب الوطني تتحسن نافياً الإشاعات التي انتشرت مؤخراً بخصوص اعتزال اللاعب أو نهاية مشواره مع كرة القدم.

وفي ثاني يوم إصابة اللاعب ياسر الشهراني خضع لعملية جراحية في غدة البنكرياس، كما سيخضع لعملية جراحية جديدة لمعالجة كسر الفك وعظام الوجه، وبالتأكيد انتهى مشوار ياسر الشهراني مع المنتخب السعودي في كأس العالم، بعد التدخل القوي مع حارس المرمى السعودي محمد العويس.

وكشف العمري في تصريحات عبر برنامج إذاعي سعودي أن حالة اللاعب في تحسن مستمر، وبدأ بالمشي مع الأطباء وأموره جيدة، وقال: "كان هناك أيضا دفع من لاعب الأرجنتين لحظة الإصابة، أدت إلى فقد الشهراني وعيه لثواني".

وكان المنتخب السعودي قد حقق فوزاً تاريخياً، على منتخب الأرجنتين 2-1، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022، قبل أن يخسر أمام بولندا في الجولة الثانية لتتعقد الأمور في المجموعة الثالثة.

وأكد الغمري أن غياب ياسر الشهراني عن المنتخب السعودي وممارسة كرة القدم قد تصل إلى مدة من 3 إلى 4 أشهر قبل معاودة نشاطه والعودة إلى المباريات، وقال: " وأضاف: "التقرير النهائي لعودة اللاعب عند الاطباء لكن المتوقع عودته بعد ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر".