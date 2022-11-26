بعد خسارته أمام بولندا.. فرص صعود المنتخب السعودي لدور الـ16 بمونديال 2022

الشارقة - اميمة ياسر - حقق المنتخب البولندي، فوزا مثيرا على السعودية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما باستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل بيوتر زيلينسكي الهدف الأول لبولندا في الدقيقة 39.

وأهدر سالم الدوسري ركلة جزاء للمنتخب السعودي بعد تصدي من الحارس البولندي شيزني، في الدقيقة 45.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لصالح منتخب بولندا فى الدقيقة 82، مستغلا خطأ دفاعيا فادحا من الدفاع السعودي.

وقدم المنتخب السعودي أداء رائعا في الشوط الأول من المباراة وكان الأخطر على المرمى البولندي، ولكن تراجع نسبيا في آخر نصف ساعة من اللقاء.

وبذلك تصدر المنتخب البولندي الترتيب بـ4 نقاط، يليه السعودية بـ3 نقاط، والمكسيك ثالثا بنقطة، والأرجنتين رابعا بدون نقاط.

وستواجه المكسيك، الأرجنتين في إطار نفس الجولة في التاسعة مساء.

وعلى الرغم من هزيمة المنتخب السعودي إلا أنه حتى الأن لديه 3 فرص للصعود إلى دور الـ 16 وهي :

الفرصة الأولى

الفوز على المكسيك في المباراة الأخيرة يضمن للمنتخب السعودي التأهل لدور الـ 16 بغض النظر عن مواجهة بولندا والأرجنتين الختامية ومباراة اليوم بين الأرجنتين والمكسيك.

الفرصة الثانية

انتهاء جميع المباريات القادمة في المجموعة بالتعادل يؤهل الأخضر برصيد 4 نقاط مع بولندا 5 نقاط حيث إنه في هذه الحالة سيكون رصيد المكسيك 3 نقاط والأرجنتين نقطتين.

الفرصة الثالثة

فوز المكسيك على الأرجنتين في مباراة اليوم وخسارة بولندا من الأرجنتين في المباراة الختامية 3-0 يعني صعود المنتخب السعودي مع المكسيك في حالة تعادلهما في مواجتهما الأخيرة بنتيجة 1-1 أو أى تعادل أكبر من النتيجة السابقة.