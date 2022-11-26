بولندا تخطف فوزا مثيرا على السعودية وتشعل المجموعة الثالثة بالمونديال (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق المنتخب البولندي، فوزا مثيرا على السعودية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما باستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل بيوتر زيلينسكي الهدف الأول لبولندا في الدقيقة 39.

وأهدر سالم الدوسري ركلة جزاء للمنتخب السعودي بعد تصدي من الحارس البولندي شيزني، في الدقيقة 45.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لصالح منتخب بولندا فى الدقيقة 82، مستغلا خطأ دفاعيا فادحا من الدفاع السعودي.

وقدم المنتخب السعودي أداء رائعا في الشوط الأول من المباراة وكان الأخطر على المرمى البولندي، ولكن تراجع نسبيا في أخر نصف ساعة من اللقاء.

وبذلك تصدر المنتخب البولندي الترتيب بـ4 نقاط، يليه السعودية بـ3 نقاط، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مواجهة الأرجنتين والمكسيك الليلة.

وبدأ منتخب السعودية مباراة بولندا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: محمد البريك، على البليهي ، عبد الاله العمري، سعود عبد الحميد.

الوسط: عبد الاله المالكى، سامى النجعى، محمد كنو.

الهجوم: فراس البريكان، صالح الشهري، سالم الدوسري.

فيما يتمثل تشكيل المنتخب البولندي في الأتي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزيني.

الدفاع: ماني كاش، كامل جليك، جاكوب كيوبيور، بارتوز بيريزنسكي.

الوسط: برزيميسلاف فرانكوفسكي ، كريستيان بيليك، جريجورز كريشوياك، بيوتر زيلينسكي.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، أركاديوش ميليك.