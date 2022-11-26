شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يهنئون سيد نيمار بهدف التأهل لنصف نهائى الكأس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالفوز على المصرى البورسعيدي بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب، فى إطار مباريات دور الثمانية لكأس مصر ليتأهل الأبيض لنصف النهائي.

وحرص لاعبو الزمالك على تهنئة سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق على تسجيله هدف الفوز فى الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

كما حرص البرتغالي روي أجواش، مساعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على النزول لأرضية ملعب برج العرب لتهنئة اللاعبين بعد الفوز والتأهل لنصف النهائي.

وتأهل فريق الزمالك لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز الصعب والمثير على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد، سجله سيد نيمار، فى المواجهة التى جمعتهما اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى ربع نهائى كأس مصر.