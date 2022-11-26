ملخص وهدف مباراة الزمالك والمصرى فى ربع نهائي كأس مصر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق الزمالك موعداً فى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز الصعب والمثير على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد، سجله سيد نيمار، فى المواجهة التى جمعتهما اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى ربع نهائى كأس مصر.

وجاء الهدف بالدقيقة 60 بعدما أرسل أحمد سيد زيزو الكرة لداخل منطقة الجزاء من جهة اليمين سيطر عليها سيد عبد الله من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الكرة لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

ويواجه الزمالك في نصف النهائي الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي، والتى تقام فى الخامسة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى.