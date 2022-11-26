شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. فقرة بدنية فى الجيم ومتولي يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة مساء غد الأحد باستاد الأهلي والسلام، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وأدى الفريق مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران خاض اللاعبون فقرة بدنية داخل صالة الجيم، أعقبها محاضرة نظرية من مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأدى الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة المقاولون العرب.

وقاد يانكون ميشيل مدرب الحراس تدريبات رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وواصل محمود متولي لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي، حيث قام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.