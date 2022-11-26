شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك يحافظ على تقدمه أمام المصرى ومحاولات للتعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من زمن مباراة الزمالك مع المصرى البورسعيدى وأصبحت النتيجة تقدم الفارس الأبيض على الفريق البورسعيدي بهدف دون رد، سجله سيد نيمار، فى المواجهة المقامة حاليا باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى ربع نهائى كأس مصر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التى شهد حذر دفاعى من الفريقين على وقع التعادل السلبي وبدأت أحداثها الساخنة عند الدقيقة الخامسة سدد إمام عاشور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وارتدت من وجه إيزي إيميكا.

بعدها بدقيقتين، حاول المصري الرد، وسدد مروان حمدى كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس عواد ببراعة، وفى الدقيقة 21 توقفت المباراة بسبب سقوط كريم العراقي على أرضية الملعب ونزول الطاقم الطبي لإسعافه، قبل أن تستأنف من جديد.

وانحصر اللعب في وسط الملعب، وفشلت المحاولات الهجومية بسبب التكتل في منطقة الوسط هنا وهناك، لينتهى الربع الأول من اللقاء على وقع التعادل السلب، وسيطر الحذر الدفاعي على أول نصف ساعة من المباراة، حيث حصن كل فريق خطه الخلفي خوفا من استقبال هدف يربك الحسابات.

أخطر محاولات اللقاء جاءت بالدقيقة 31، عن طريق إمام عاشور الذى توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وانفرد بالحارس ولكن مرر الكرة بشكل غريب لتمر لخارج الملعب، بعدها بأقل من دقيقتين حاول نفس اللاعب حاول التوغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ولكن نجح كريم العراقي في تشتيت الكرة.

في الدقيقة 39 أشهر الحكم عبد العزيز السيد بطاقتين صفراويتن على فريد شوقي من المصري وعمرو السيسي من الزمالك بسبب مشادة على أرض الملعب.

وفي الدقيقة 44، رفض الحكم عبد العزيز السيد احتساب هدفا لصالح الزمالك بداعي وجود تسلل على اللاعب حسام عبد المجيد قبل تسجيله للهدف، وبعدها بدقيقة واحدة أضاع كريم العراقي هدفا مؤكدا للمصري بعد استلام تمريرة من الياس الجلاصي، وضعته في موقف منفرد تماما بمرمى محمد عواد.

الشوط الثاني بدأ سريعا من الطرفين، حاول الزمالك الوصول لفك شفرة الدفاع للنادي المصري دون جدوى في بداية شوط المدربين، وأرسل كريم العراقي تمريرة عرضية من جهة اليمين وشتتها الدفاع من على القائم الأول. بدأ لاعبو المصري يكثفون الرقابة على لاعبي الزمالك، وجاء خطأ لصالح الزمالك بعد تدخل قوي من عماد الدين بوبكر على زيزو على حدود منطقة الجزاء، استوجب عليه لاعب الفريق المصري بطاقة صفراء، بعدما بدقائق حصل زميله إلياس الجلاصي على بطاقة صفراء أخرى. وعند الدقيقة 61، أرسل زيزو الكرة لداخل منطقة الجزاء من جهة اليمين سيطر عليها سيد عبد الله من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الكرة لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك، معلنة عن الهدف الأول للفارس الأبيض. المصري لم يستسلم، ودافع عن حظوظه، وكان قريبا من التعادل حينما أرسلت الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها عماد الدين بوبكر برأسية مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

يلعب الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى : محمد عواد، وخط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عمر جابر، وخط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"، وخط الهجوم : يوسف أوباما".

فيما يلعب المصري اللقاء بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمود جاد، وخط الدفاع: حسين السيد - محمد دبش - إسلام أبوسليمة - عماد الدين بو بكر - كريم العراقي، وخط الوسط: إيزي إيميكا - فريد شوقي - إلياس الجلاصي - حسن علي، وخط الهجوم: مروان حمدي".

ويرغب الزمالك فى الفوز بالكأس نسخة 2022 للجمع ما بين الدورى والكأس، وذلك للموسم الثانى على التوالى، حيث جمع الزمالك فى موسم 2021 بين الدورى والكأس، بينما خسر السوبر أمام الأهلى

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي والتى تقام فى الخامسة عصر غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى.

بدأ نادى الزمالك مشواره فى كأس مصر نسخة الموسم الماضى، بالفوز فى دور الـ32 على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز فى دور الـ16 على النادى الإسماعيلى بهدف نظيف ويتأهل لربع النهائى، وفي المقابل بدأ النادى المصرى مشواره فى كأس مصر، بالفوز على المنصورة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ32، قبل أن يفوز بهدف نظيف على إيسترن كومبانى فى دور الـ16 ويتأهل لربع النهائى.

وسبق والتقى إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى بنادي الزمالك فى 15 مباراة سابقة خلال قيادته لـ 6 فرق مختلفة وهي: بيراميدز، المصري، الإسماعيلي، كهرباء الإسماعيلية، مصر المقاصة وتليفونات بني سويف، ونجح إيهاب جلال، خلال الـ 15 مواجهة، فى حصد 4 انتصارات وخسر 9 مباريات وتعادل مرتين، وسجلت فرق إيهاب جلال 15 هدفاً في شباك الزمالك، بينما استقبلت شباكها 25 هدفاً أخر.