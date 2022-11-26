شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة مباراة البنك الأهلي فى بطولة كأس مصر، ويلتقي بيراميدز مع البنك الأهلي في الخامسة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي فى ربع نهائي بطولة الكأس.

وضمت القائمة 21 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.