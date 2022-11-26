شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سيدات يد الأهلي يفوز على البنك الأهلي فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة 39-20، فى المباراة التى أقيمت اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم «سيدات يد الأهلي» عرضًا قويًّا خلال المباراة، التي شهدت تألق لاعبات الأهلي في الدفاع والهجوم، ونجحن في فرض السيطرة على مجريات اللقاء من البداية، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 18-9.

وواصل الفريق تفوقه خلال شوط المباراة الثاني، بفضل توجيهات الجهاز الفني بقيادة محمد عادل، ليتمكن من إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 39-20.

ويلتقي «سيدات يد الأهلي» في المباراة المقبلة مع فريق هليوبوليس، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، يوم الجمعة المقبل.

وكان «سيدات يد الأهلي» قد فاز في المباراة الماضية على فريق 6 أكتوبر، بنتيجة 37-29، ضمن منافسات البطولة.