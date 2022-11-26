شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف دورى الشباب العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الاتحاد الدولي للكاراتيه على الطلب الذى تقدمت به مصر لاستضافة منافسات الدورى العالمى للشباب والذى يقام فبراير المقبل.

وتلقى اتحاد الكاراتيه خطابا من نظيره الدولى يؤكد فيه مشاركته بالبطولة، مع مواعيد التسجيل فى المنافسات.

وحدد مسئولو اتحاد الكاراتيه 2 ديسمبر المقبل موعداً للجمعية العمومية للاتحاد، لمناقشة عدة أمور مهمة على رأسها مناقشة واعتماد الميزانية والحساب الختامى للاتحاد

من ناحية أخرى، وافق اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، على مشاركة المنتخب في منافسات البطولة الأفريقية التي تقام فى الفترة من 29 نوفمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل فى جنوب أفريقيا.