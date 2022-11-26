شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. المصرى يتعادل سلبيًا مع الزمالك وإلغاء هدف أبيض بداعى التسلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك مع المصرى البورسعيدى بالتعادل السلبي فى المواجهة المقامة حاليا باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى ربع نهائى كأس مصر.

بدأت المباراة بحذر دفاعى من الفريقين، وعند الدقيقة الخامسة سدد إمام عاشور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وارتدت من وجه إيزي إيميكا.

بعدها بدقيقتين، حاول المصري الرد، وسدد مروان حمدى كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس عواد ببراعة، وفى الدقيقة 21 توقفت المباراة بسبب سقوط كريم العراقي على أرضية الملعب ونزول الطاقم الطبي لإسعافه، قبل أن تستأنف من جديد.

وانحصر اللعب في وسط الملعب، وفشلت المحاولات الهجومية بسبب التكتل في منطقة الوسط هنا وهناك، لينتهى الربع الأول من اللقاء على وقع التعادل السلبي

وسيطر الحذر الدفاعي على أول نصف ساعة من المباراة، حيث حصن كل فريق خطه الخلفي خوفا من استقبال هدف يربك الحسابات.

أخطر محاولات اللقاء جاءت بالدقيقة 31، عن طريق إمام عاشور الذى توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وانفرد بالحارس ولكن مرر الكرة بشكل غريب لتمر لخارج الملعب، بعدها بأقل من دقيقتين حاول نفس اللاعب حاول التوغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ولكن نجح كريم العراقي في تشتيت الكرة.

في الدقيقة 39 أشهر الحكم عبد العزيز السيد بطاقتين صفراويتن على فريد شوقي من المصري وعمرو السيسي من الزمالك بسبب مشادة على أرض الملعب.

وفي الدقيقة 44، رفض الحكم عبد العزيز السيد احتساب هدفا لصالح الزمالك بداعي وجود تسلل على اللاعب حسام عبد المجيد قبل تسجيله للهدف.

بعدها بدقيقة واحدة أضاع كريم العراقي هدفا مؤكدا للمصري بعد استلام تمريرة من الياس الجلاصي، وضعته في موقف منفرد تماما بمرمى محمد عواد.

يلعب الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى : محمد عواد، وخط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عمر جابر، وخط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - سيد عبد الله " نيمار "، وخط الهجوم : يوسف أوباما".

فيما يلعب المصري اللقاء بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمود جاد، وخط الدفاع: حسين السيد - محمد دبش - إسلام أبوسليمة - عماد الدين بو بكر - كريم العراقي، وخط الوسط: إيزي إيميكا - فريد شوقي - إلياس الجلاصي - حسن علي، وخط الهجوم: مروان حمدي".

ويرغب الزمالك فى الفوز بالكأس نسخة 2022 للجمع ما بين الدورى والكأس، وذلك للموسم الثانى على التوالى، حيث جمع الزمالك فى موسم 2021 بين الدورى والكأس، بينما خسر السوبر أمام الأهلى

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي والتى تقام فى الخامسة عصر غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى.

بدأ نادى الزمالك مشواره فى كأس مصر نسخة الموسم الماضى، بالفوز فى دور الـ32 على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز فى دور الـ16 على النادى الإسماعيلى بهدف نظيف ويتأهل لربع النهائى، وفي المقابل بدأ النادى المصرى مشواره فى كأس مصر، بالفوز على المنصورة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ32، قبل أن يفوز بهدف نظيف على إيسترن كومبانى فى دور الـ16 ويتأهل لربع النهائى.



























































































