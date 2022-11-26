شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أشرف يقترب من قيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد أشرف ظهير أيسر الأهلي من قيادة الجبهة اليسرى لفريقه في مباراته ضد المقاولون العرب غدا، الأحد، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، وتعويض غياب التونسي علي معلول الذى يتواجد رفقة منتخب بلاده للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

ويعد محمد أشرف هو الأقرب للمشاركة أساسيا فى الجبهة اليسرى، ويحظى بثقة مارسيل كولر المدير الفني، بخلاف مشاركته أساسيا فى مباراة فريقه الأخيرة بالدوري ضد الداخلية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري.

ويوجد أكثر من لاعب في الأهلي بإمكانهم قيادة الجبهة اليسرى في غياب معلول وأيمن أشرف، الذي يعاني من الإصابة، وهم محمد أشرف وكريم الدبيس لاعب فريق الشباب، بخلاف إمكانية توظيف كريم فؤاد في هذا المركز.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

ويبحث فريق الأهلي تخطي عقبة المقاولون واستمرار مشواره في بطولة الكأس من أجل استعادة البطولة الغائبة عنه في الموسم الماضي.