شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك والمصري بعد 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت ربع ساعة من بداية مباراة الزمالك مع المصرى البورسعيدى، وما زال التعادل السلبي مسيطرًا على المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم السبت، على ستاد برج العرب بالاسكندرية، فى ربع نهائى كأس مصر.

بدأت المباراة بحذر دفاعي من الفريقين، وعند الدقيقة الخامسة سدد إمام عاشور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وارتدت من وجه إيزي إيميكا.

بعدها بدقيقتين، حاول المصري الرد، وسدد مروان حمدي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس عواد ببراعة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب، وفشلت المحاولات الهجومية بسبب التكتل في منطقة الوسط هنا وهناك، لينتهى الربع الأول من اللقاء على وقع التعادل السلبي

يلعب الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى : محمد عواد، وخط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عمر جابر، وخط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"، وخط الهجوم : يوسف أوباما".

فيما يلعب المصري اللقاء بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمود جاد، وخط الدفاع: حسين السيد - محمد دبش - إسلام أبوسليمة - عماد الدين بو بكر - كريم العراقي، وخط الوسط: إيزي إيميكا - فريد شوقي - إلياس الجلاصي - حسن علي، وخط الهجوم: مروان حمدي".

ويرغب الزمالك فى الفوز بالكأس نسخة 2022 للجمع ما بين الدورى والكأس، وذلك للموسم الثانى على التوالى، حيث جمع الزمالك فى موسم 2021 بين الدورى والكأس، بينما خسر السوبر أمام الأهلى

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي والتى تقام فى الخامسة عصر غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى.

بدأ نادى الزمالك مشواره فى كأس مصر نسخة الموسم الماضى، بالفوز فى دور الـ32 على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز فى دور الـ16 على النادى الإسماعيلى بهدف نظيف ويتأهل لربع النهائى، وفي المقابل بدأ النادى المصرى مشواره فى كأس مصر، بالفوز على المنصورة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ32، قبل أن يفوز بهدف نظيف على إيسترن كومبانى فى دور الـ16 ويتأهل لربع النهائى.

وسبق والتقى إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى بنادي الزمالك فى 15 مباراة سابقة خلال قيادته لـ 6 فرق مختلفة وهي: بيراميدز، المصري، الإسماعيلي، كهرباء الإسماعيلية، مصر المقاصة وتليفونات بني سويف، ونجح إيهاب جلال، خلال الـ 15 مواجهة، فى حصد 4 انتصارات وخسر 9 مباريات وتعادل مرتين، وسجلت فرق إيهاب جلال 15 هدفاً في شباك الزمالك، بينما استقبلت شباكها 25 هدفاً أخر.























































































