شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة تونس المقبلة في كأس العالم بعد الخسارة من أستراليا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم عن موعد مباراة تونس القادمة في بطولة كأس العالم بعد السقوط أمام منتخب أستراليا اليوم في المونديال للنسخة الجارية 2022 خاصة بعد انتشار العديد من الأحاديث عن وجود عوائق للغاية في مشوار تونس من أجل تخطي هذه الجولة في بطولة كأس العالم.

نتيجة مباراة تونس وأستراليا في كأس العالم

وخسر منتخب تونس أمام نظيره منتخب أستراليا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم بهدف مقابل لا شيء نجح دوكي نجم أستراليا في إحرازه ببراعة ليضيف الثلاث نقاط إلى منتخب بلاده في كأس العالم.

موعد مباراة تونس المقبلة في كأس العالم

ونقدم لكم عبر موقعنا المتميز موقع سعودي سبورت موعد مباراة تونس بعد الخسارة من منتخب أستراليا في الجولة المقبلة في بطولة كأس العالم.

حيث يواجه منتخب تونس نظيره منتخب فرنسا في مباراة هامة وقوية يحتضنها ستاد المدينة التعليمية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم يوم 30 نوفمبر المقبل.

ترتيب مجموعة تونس في كأس العالم

1- فرنسا برصيد ثلاث نقاط

2- أستراليا برصيد ثلاث نقاط

3- الدنمارك برصيد نقطة واحدة

4- تونس برصيد نقطة واحدة