تقدم بولندي والدوسري يهدر ركلة جزاء.. أحداث مثيرة في الشوط الأول من مباراة السعودية وبولندا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

انهى المنتخب البولندي الشوط الأول، بتقدمه على السعودية بهدف دون رد، سجله بيوتر زيلينسكي بالدقيقة 39 من أحداث المباراة التي تجمعهما باستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وأهدر سالم الدوسري ركلة جزاء للمنتخب السعودي بعد تصدي من الحارس البولندي شيزني، في الدقيقة 45.

وبدأ منتخب السعودية مباراة بولندا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: محمد البريك، على البليهي ، عبد الاله العمري، سعود عبد الحميد.

الوسط: عبد الاله المالكى، سامى النجعى، محمد كنو.

الهجوم: فراس البريكان، صالح الشهري، سالم الدوسري.

فيما يتمثل تشكيل المنتخب البولندي في الأتي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزيني.

الدفاع: ماني كاش، كامل جليك، جاكوب كيوبيور، بارتوز بيريزنسكي.

الوسط: برزيميسلاف فرانكوفسكي ، كريستيان بيليك، جريجورز كريشوياك، بيوتر زيلينسكي.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، أركاديوش ميليك.