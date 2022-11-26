بث مباشر بدون تقطيع.. السعودية × بولندا

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي المنتخب السعودي، الذي حقق مفاجأة تاريخية في بطولة كأس العالم بالفوز على الأرجنتين، اليوم السبت في مواجهة ليست سهلة ضد بولندا في الجولة الثانية.

ويتصدر منتخب السعودية المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط متقدما على كل من بولندا والمكسيك اللذين يحتلان المركز الثاني بالتساوي برصيد نقطة لكل منهما، فيما يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الأخير من دون نقاط.

ويتطلع المنتخب السعودي إلى بلوغ دور الستة عشر للمرة الثانية في تاريخه بعد أن خرج أمام السويد في بطولة كأس العالم عام 1994، التي استضافتها الولايات المتحدة.

أعلن المدرب الفرنسي هيرفى رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، التشكيل الرسمي لفريقه، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: محمد البريك، على البليهي ، عبد الاله العمري، سعود عبد الحميد.

الوسط: عبد الاله المالكى، سامى النجعى، محمد كنو.

الهجوم: فراس البريكان، صالح الشهري، سالم الدوسري.

بث مباشر:

ويمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة من خلال الموقع الرسمي لقنوات الكاس القطرية من الرابط التالي:

https://www.alkass.net/alkass/live.aspx?ch=one