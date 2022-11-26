تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات الناقلة لمباراة السعودية وبولندا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت قنوات "بين إن سبورتس" نقل مباراة السعودية وبولندا، في كأس العالم ٢٠٢٢، اليوم مجاناً عبر قناتها المفتوحة.

تردد قناة beIN Sport HD المفتوحة على النايل سات

التردد: 11054 H

معدل الترميز: 27500

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أعلن المدرب الفرنسي هيرفى رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره البولندى على ملعب المدينة التعليمية، فى الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس العالم قطر 2022

وجاء تشكيل منتخب السعودية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: محمد البريك، على البليهي ، عبد الاله العمري، سعود عبد الحميد.

الوسط: عبد الاله المالكى، سامى النجعى، محمد كنو.

الهجوم: فراس البريكان، صالح الشهري، سالم الدوسري.

وتستمر منافسات بطولة كأس العالم 2022، في قطر حتى 18 ديسمبر المقبل، في 8 ملاعب مختلفة.

ويشارك في المونديال 32 منتخبا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم.

ويتواجد في البطولة أربعة منتخبات عربية وهم قطر في المجموعة الأولى، والسعودية في المجموعة الثالثة، وتونس في المجموعة الرابعة، والمغرب في المجموعة السادسة.