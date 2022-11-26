شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز بالكأس.. وغياب أبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز فى مسابقة كأس مصر والمقرر لها غدا، الأحد، باستاد القاهرة فى الخامسة مساءً.

وجاءت القائمة علي النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمود الزنفلي _ أحمد صبحي

خط الدفاع.. محمود الجزار _ أحمد ياسين _ أمير مدحت _ أحمد العش _ عاصم صلاح _ إسحاق يعقوبو _ اسامة إبراهيم _ أحمد توفيق

خط الوسط.. أحمد سعيد _ محمد فتحي _ حمدي علاء _ محمد لعبة _ محمود سيد _ محمد هلال _ إسلام جابر _ موسي دياوارا

خط الهجوم.. رزاق سيسيه _ كريم بامبو _ ناصر منسي _ اسامة فيصل.

وتشهد القائمة غياب محمد أبو جبل للإصابة.