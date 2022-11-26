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شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن تشكيل المصرى لمواجهة الزمالك فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم باستاد ببرج العرب في دور الثمانية لكأس مصر.
وضم التشكيل كلاً من..
حراسة المرمى: محمود جاد
خط الدفاع: حسين السيد - محمد دبش - إسلام أبوسليمة - عماد الدين بو بكر - كريم العراقي.
خط الوسط: إيزي إيميكا - فريد شوقي - إلياس الجلاصي - حسن علي
خط الهجوم: مروان حمدي