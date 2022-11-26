إيهاب جلال يعلن تشكيل المصرى لمواجهة الزمالك فى الكأس

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم باستاد ببرج العرب في دور الثمانية لكأس مصر.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع