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إيهاب جلال يعلن تشكيل المصرى لمواجهة الزمالك فى الكأس

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القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم باستاد ببرج العرب في دور الثمانية لكأس مصر.

وضم التشكيل كلاً من.. 

حراسة المرمى: محمود جاد 

خط الدفاع: حسين السيد - محمد دبش - إسلام أبوسليمة - عماد الدين بو بكر - كريم العراقي.

خط الوسط:  إيزي إيميكا - فريد شوقي - إلياس الجلاصي - حسن علي 

خط الهجوم: مروان حمدي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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