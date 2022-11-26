شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة وجهاز الفراعنة الأسبق يؤازرون السعودية أمام بولندا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المعلم حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الوطني، وأحمد سليمان وحمادة صدقي، على مؤازرة المنتخب السعودى الشقيق، خلال مواجهة بولندا، المقامة حاليا ضمن لقاءات الجولة الثانية من مباريات مونديال قطر 2022.

ونشر أحمد سليمان، عبر حسابه على إنستجرام، فيديو من ملعب المباراة وصحبه بتعليق: "مباراة السعودية وبولندا بصحبة الكابتن حسن شحاتة وحمادة صدقي، بالتوفيق لمنتخب السعودى الشقيق".

وتقدم منتخب بولندا على السعودية بهدف فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما حاليا باستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

انحصر اللعب فى وسط اللعب بين منتخبي بولندا والسعودية، مع الدقائق الأولي من عمر المباراة، لكن كان الصقور الأخطر نسبيًا.

سدد محمد البريك صاروخية قوية على مرمي بولندا بالدقيقة 8، لتصطدم بدفاع الأخير وتتحول إلي ركنية.

وبالدقيقة 13، أنقذ تشيزني حارس منتخب بولندا مرمى بلاده من هدف مؤكد، بعد التصدي لصاروخية قوية من محمد كنو.

وتعرض محمد البريك نجم المنتخب السعودي، لضربة قوية فى الدقيقة 19، من أحد لاعبي أستراليا خلال كرة هوائية مشتركة، لكن سرعان ما تلقي العلاج وعاد للمباراة من جديد.

وفي الدقيقة 26، أنقذ صالح الشهري مرمي السعودية من هدف محقق لصالح بولندا، بعد التصدي رأسية كريستيان بيليك.

وبالدقيقة 39 من أحداث الشوط الأول، أحرز بيوتر زيلينيسكي الهدف الأول لصالح منتخب بولندا أمام السعودية.

وأهدر سالم الدوسري ركلة جزاء مستحقة لصالح السعودية أمام بولندا فى الدقيقة 45، ثم تذهب للبريك ويتصدى لها مرة أخرى حارس بولندا.