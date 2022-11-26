شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة يحذر الأندية من عدم توثيق عقود المدربين، حقيقة مفاوضات الأهلي مع "ديفندر" الاتحاد السكندري لضمه في يناير.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع "ديفندر" الاتحاد السكندري لضمه في يناير

كشف مصدر بالنادى الاهلى حقيقة دخول مسئولي ناديه في مفاوضات مع مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري من أجل ضمه في موسم الانتقالات الشتوية المقبل، وتدعيم وسط الأهلي في الدور الثاني من الموسم الحالي، حيث نفى مسئولي القلعة الحمراء وأكدوا أن النادي لا يتفاوض مع اللاعب أو ناديه في الوقت الحالي.

اتحاد الكرة يحذر الأندية من عدم توثيق عقود المدربين

أخطر اتحاد الكرة الأندية بضرورة توثيق عقود المدربين في الاتحاد، حفاظا على حقوق الأندية والمدربين،. وفي حالة عدم التوثيق لن يتم النظر لأي شكوى من الطرفين مع امكانية إيقاف المدرب الذي لم يتم توثيق عقده مع ناديه.

الزمورى ينقطع عن تدريبات الإسماعيلى قبل إجراءات فسخ التعاقد

انقطع التونسى نور الزمان الزموري، مدافع النادى الإسماعيلى، عن تدريبات فريقه بعدما طلب اللاعب من وكيل أعماله التحدث مع مسئولى النادى بشأن فسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين، بعدما فشل مسئولو الدراويش فى توفير مستحقات اللاعب المادية والمقدرة بـ150 ألف دولار.

يختتم فريق بيراميدز بقيادة اليونانى جونيس اليوم السبت تدريباته استعداداً لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها الخامسة عصر غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر.

يخوض صالح جمعة، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، تدريبات إضافية بناءً على تعليمات مدربه الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، منها الجرى حول الملعب لزيادة اللياقة البدنية، بجانب التسديد على المرمى من مسافات بعيدة، بعد ظهوره بشكل متميز في الدقائق التي شارك خلالها بمباراة فاركو بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

مازن هشام يتوج ببطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش

توج مازن هشام، لاعب نادى وادى دجلة، ببطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها ماليزيا خلال الفترة بين 22 إلى 26 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 55 ألف دولار، وهو ما يضعها بفئة البطولات البرونزية.