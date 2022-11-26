شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما وزيزو يقودان هجوم الزمالك أمام المصرى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التشكيل الذى سيخوض به مباراة المصري البورسعيدى، المقرر لها الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر للموسم الماضي.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عمر جابر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : يوسف أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد حسام "بيسو" وسيف جعفر ومصطفى شلبي ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

والتقى الزمالك مع المصرى فى 122 مباراة سابقة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 73 لقاء وفاز المصرى فى 20 مباراة وحسم التعادل نتيجة 29 مباراة، وسجل الزمالك 197 هدفا فى شباك أبناء بورسعيد فيما استقبلت شباكه 88.