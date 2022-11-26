شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يدعم منتخب السيدات بعد العودة من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، برئاسة محمد الأمين، صباح اليوم، السبت، بالمنتخب الوطنى المصرى للسيدات لكرة اليد، وتم توجيه الشكر لهن على الأداء المميز خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ25 للسيدات لكرة اليد و التى أقيمت فى السنغال فى الفترة من 9 الى 19 نوفمبر 2022، بعد حصد المنتخب المركز الثامن فى البطولة عقب عودته للمشاركة فى البطولات الأفريقية بعد فترة غياب طويلة.

حضر الاجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد وعاصم السعدنى عضو مجلس الأدارة وياسر الرملى عضو مجلس الإدارة وسعيد عبد الغنى عضو مجلس الادارة وعادل ابراهيم عضو مجلس الادارة و عمرو العدل عضو مجلس الادارة و أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية و هشام قدرى رئيس لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصرى لكرة اليد و ايهاب العزب المدير التنفيذى بالاتحاد المصرى لكرة اليد.

و خلال الاجتماع، أكد مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد للاعبات المنتخب الوطنى و الجهاز الفنى والإدارى والطبى أننا مستمرون فى تقديم التطور و الدعم و المساندة القوية للفريق خلال الفترة القادمة لاستمرار ما بدأناه فى العودة مجددا إلى الساحة الافريقية بعد غياب دام 10 سنوات عن منافسات منتخبات السيدات لكرة اليد.

ضمت بعثة منتخبنا الوطني المصرى للسيدات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها ال25 للسيدات لكرة اليد كل من : أيمن صلاح المشرف على المنتخبات الوطنية المصرية رئيسا للبعثة - رامي عبد اللطيف المدير فني - وليد ابو العطا مدرب عام - وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و ايمان مرجان مدير اداري - دكتورة منة الله بدوي اخصائي علاج طبيعي - حازم حامد محلل اداء فنى.

وضمت قائمة أسماء اللاعبات : امينة عاطف - مي جمعة - شيماء صبري - شهد الشواربي - سهيلة خالد - فرح الشاذلي - ليلى هيثم - ملك طلعت - نهى ايمن - سارة يحيى - منة الله سيد - شهد حسام - امينة هشام - يارا هاني - مريم عمر - كنزي حاتم - تقى كامل.