شكرا لقرائتكم خبر عن 122 مباراة جمعت الزمالك والمصرى قبل موقعة الكأس.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية فى ربع نهائى كأس مصر.

والتقى الزمالك مع المصرى فى 122 مباراة سابقة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 73 لقاء وفاز المصرى فى 20 مباراة وحسم التعادل نتيجة 29 مباراة، وسجل الزمالك 197 هدفا فى شباك أبناء بورسعيد فيما استقبلت شباكه 88.

أول مباراة جمعت الزمالك مع المصرى انتهت بفوز الفارس الابيض بخمسة أهداف مقابل هدف فيما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بتعادل الفريقين سلبياً

أكبر فوز للزمالك على المصرى 6-0 فيما يعد أكبر فوز للمصرى على الزمالك 4-1، ويعد حمادة إمام وعلى خليل هدافو الزمالك في شباك المصرى برصيد 11 هدفا، بينما يعد عبد الواحد السيد أكثر لاعبى الفريقين مشاركة بتاريخ مواجهاتهما برصيد 18 مباراة.